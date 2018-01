Gregos votam para decidir sobre austeridade e condições de resgate financeiro

Uma vitória de Syriza implicará no primeiro governo da zona do euro abertamente comprometido com a eliminação das condições de austeridade estabelecidas no resgate pela União Europeia e o Fundo Monetário Internacional (FMI).

"Na Grécia, a democracia vai voltar", disse o líder do partido, Alexis Tsipras, após votar em Atenas. "A mensagem é que nosso futuro não é um futuro de austeridade."

A vitória de Syriza representará, ainda, outra sacudida na Europa, após o Banco Central Europeu (BCE) anunciar na semana anterior uma injeção de dinheiro no bloco da moeda única.

Após sua crise mais severa desde a queda da junta militar em 1974, a economia grega recuou cerca de 25 por cento, com uma dívida estimada em 175,5 por cento do Produto Interno Bruto (PIB).

(Reportagem de James Mackenzie y Angeliki Koutantou)