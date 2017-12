Grêmio consegue o efeito suspensivo e jogará final em casa

A perda do mando de campo do Grêmio durou apenas 24 horas. Segundo o auditor do STJD, Otávio Noronha, foi aplicada uma multa de 30 mil reais ao clube gaúcho pela invasão de Carol Portaluppi, filha do técnico Renato Gaúcho, por sentar no banco de reservas com o jogo rolando e entrar no campo após o apito final contra o Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil.

O Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro pela volta da final da Copa do Brasil no dia 30 de novembro e tem a sua disposição a moderna arena em Porto Alegre para disputar o segundo jogo da decisão.