Greve de aeroviários paralisa aeroporto de Congonhas Aeroviários em greve paralisam as atividades do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 04. O ato, que começou por volta das 4h, é um protesto contra a intransigência patronal, segundo o presidente do Sindicato dos Aeroviários do Estado de São Paulo, Reginaldo Alves se Souza.