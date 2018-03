Greve de agentes penitenciários de SP já dura 15 dias O sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de São Paulo(Sindasp-SP) marcou para a manhã desta segunda-feira, 24, às 10h, em São Paulo, uma reunião entre seus dirigentes e de outros dois sindicatos, o Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo (Sifuspesp) e o Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Penitenciário Paulista (Sindcop), com representantes do governo de São Paulo.