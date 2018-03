Greve de ônibus causa transtornos em São Paulo pelo segundo dia

Grevistas bloquearam as entradas de garagens de algumas empresas de ônibus, afetando a circulação de coletivos em todas as regiões da cidade, de acordo com a São Paulo Transporte (SPTrans), autarquia municipal responsável pela gestão do transporte público por ônibus na cidade.

Os motoristas e cobradores de ônibus em greve também realizaram manifestações em diferentes pontos e bloquearam importantes vias da capital paulista. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, houve lentidão de até 89 quilômetros nas vias monitoradas durante a manhã.

Segundo a prefeitura, a paralisação dos ônibus não foi organizada pelo Sindicato dos Motoristas de São Paulo e contrariou uma decisão tomada coletivamente em assembleia da categoria, na segunda-feira, quando foi aprovada proposta de reajuste de 10 por cento no salário.

Os grevistas seriam dissidentes que não concordam com o acordo aprovado.

O movimento começou na segunda-feira e, segundo a Secretaria Municipal de Transportes estimou que a paralisação, prejudicou cerca de 230 mil pessoas que utilizam ônibus na cidade apenas no primeiro dia. Houve lotação no metrô devido à falta de ônibus nas ruas.

A greve dos ônibus em São Paulo acontece uma semana após paralisação de 48 horas de rodoviários no Rio de Janeiro, onde também houve enormes transtornos para a população. Na capital fluminense, grevistas e manifestantes ainda atacaram centenas de ônibus, de acordo com as empresas.

São Paulo vai receber no próximo dia 12 a partida de abertura da Copa do Mundo, entre Brasil e Croácia, na Arena Corinthians, construída em Itaquera, na zona leste.

No evento-teste realizado no estádio, no domingo, cerca de 90 por cento dos quase 37 mil torcedores usaram transporte público para chegar à arena, de acordo com o Comitê Organizar Local da Copa.