Greve de ônibus em Cuiabá entra no segundo dia

O Tribunal Regional do Trabalho da 23.ª Região (TRT-MT) determinou na segunda-feira que os grevistas mantenham a circulação de, no mínimo, 50% da frota do transporte coletivo durante a paralisação. Há previsão de que uma audiência de conciliação entre a categoria e as empresas aconteça até a próxima sexta-feira, dia 31.

A Prefeitura de Cuiabá informou que acionou todos os agentes de trânsito da cidade para minimizar os impactos da greve. "Estamos atuando para que o impacto seja minimizado, até que os empresários do transporte coletivos e motoristas cheguem a um acordo e a greve tenha fim", disse, em nota, o secretário de Trânsito e Transportes Urbanos, Antenor Figueiredo.