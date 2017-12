Greve de ônibus entra no segundo dia em Curitiba

Das 321 estações-tubo, 319 estão com cobradores trabalhando. As 6 horas os ônibus começaram a circular com 30% da frota, passando para 44% as 8h15, com média de 40% em circulação até 10 horas, quando foi registrado aumento no número de ônibus rodando pela cidade.

Mesmo com parcela significativa da frota circulando, a Urbs, empresa que gerencia o transporte coletivo de Curitiba, vai manter o transporte alternativo nesta quinta-feira.

A Rede Integrada de Transporte de Curitiba atende a capital e 13 municípios da Região Metropolitana, com 2,3 milhões de passageiros por dia. No total, são quase 13 mil motoristas e cobradores.