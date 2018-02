Greve de ônibus prejudica 300 mil pessoas em Campinas

Segundo informações da prefeitura, durante a audiência no TRT, o desembargador Luiz Antonio Lazarim, que presidiu os trabalhos, enfatizou que além da penalidade prevista para o descumprimento da liminar que exige os 70% da frota nas ruas no horário de pico e 50% no entrepico, a categoria não está isenta de prejuízos de desconto dos dias parados com o movimento. De acordo com a EMDEC, o sindicato está desrespeitando o acordo, já que apenas 30 coletivos, do total de 800 ônibus da frota da cidade, estão operando.

Na proposta de conciliação do sindicato, a categoria reivindicou piso salarial na ordem de R$ R$ 780,00 para os cobradores e aumento de 7% sobre os salários dos motoristas (atualmente, R$ 1.288,14), além da fixação de um piso diferenciado para aqueles que dirigem veículos articulados. Também pediu vale-refeição no valor de R$ 10,00, entre outros benefícios.

Já as empresas formularam como contraproposta piso salarial para os motoristas no valor de R$ 1.374,01 e para aqueles que dirigem micro-ônibus, piso de R$ 1.005,47, segundo informações da prefeitura. Para os cobradores, os empresários propuseram R$ 560,47 e vale-refeição para toda a categoria de R$ 8,50. Com as diferenças das propostas, ficou definido que o sindicato submeterá a proposta que foi formulada pelas empresas em duas assembleias hoje. Sem um entendimento durante a audiência, uma nova tentativa de conciliação foi agenda para hoje às 17 horas no TRT.