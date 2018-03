Greve de policiais é menor que anunciada, diz prefeitura Segundo nota divulgada hoje pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana, a paralisação da Guarda Civil Metropolitana (GCM) não ocorre nas proporções divulgadas pelos grevistas. De acordo com o Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos da Cidade de São Paulo (Sindguarda), 800 guardas - cerca de 70% do efetivo da categoria - aderiram à greve. A nota da prefeitura afirma que o comando da guarda efetuou remanejamento de efetivo para reforçar as regiões mais vulneráveis, incluindo a ronda escolar e a fiscalização no Centro.