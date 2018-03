Greve de professores municipais do Rio continua Os professores da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro decidiram nesta quarta-feira, 28, manter a greve iniciada no dia 8. Embora a prefeitura tenha atendido a maioria das reivindicações da categoria (entre elas um reajuste salarial de 15,29%), em reuniões realizadas nos dias 23 e 27, os professores alegaram que alguns dos compromissos assumidos pela gestão de Eduardo Paes (PMDB) não têm data para serem implementados.