Greve de trens prejudica cerca de 500 mil pessoas no RJ Cerca de 500 mil passageiros da rede ferroviária do Rio de Janeiro foram prejudicados hoje por conta da greve dos maquinistas, iniciada por volta da meia-noite. De acordo com a Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário, 30% dos funcionários aderiram à greve e a concessionária está atendendo a pelo menos 80% da demanda nesta manhã, o que provoca o aumento do tempo de espera entre as composições. A circulação de trens nos ramais Belford Roxo e Saracuruna foi suspensa e o intervalo entre composições no ramal Santa Cruz e Japeri está em 15 minutos. Já no ramal Deodoro o intervalo é de 20 minutos.