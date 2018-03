Greve deixa 900 mil sem ônibus na Baixada Fluminense

Cerca de 900 mil moradores de sete municípios da Baixada Fluminense estão sem ônibus desde a meia-noite desta quarta-feira, 8. De acordo com a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor), motoristas de 36 empresas filiadas ao TransÔnibus pararam suas atividades para reivindicar aumento salarial.

Os empresários oferecem 7% com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). A greve atinge os municípios de Nova Iguaçu, Nilópolis, Belford Roxo, Mesquita, São João de Meriti, Japeri e Queimados.