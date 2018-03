Greve dos Correios pode ser suspensa hoje Os funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em greve desde o dia 1º de julho, podem suspender a greve no decorrer desta sexta-feira no que depender da direção da ECT e da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresa de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect). Ontem, as duas partes aceitaram a proposta do ministro Rider Nogueira de Brito, do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Durante reunião separadamente com o presidente da ECT, Carlos Henrique Custódio, e com o presidente da Fentect, Manuel Cantoara, o ministro entregou um documento aos dois, detalhando a proposta em sete cláusulas e enfatizando sua disposição para intermediar as negociações, mediante a realização de duas reuniões por semana, até o final de julho, em busca de uma solução negociada para o conflito. Nas primeiras cláusulas, o ministro propõe que a ECT suspenda a aplicação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) de 2008, "exclusivamente em relação aos carteiros que prestam serviços externos, prevalecendo todas as condições anteriores". Com isso, os carteiros deixariam de receber o valor linear de 260 reais, que foi estabelecido pelo novo plano, e voltariam a receber, em julho e agosto de 2008, os 30% de abono, como acontecia antes. Como contrapartida dos trabalhadores, o ministro propôs a suspensão da greve a partir desta sexta-feira. Nas cláusulas seguintes, a proposta trata dos compromissos que as duas partes devem assumir para voltar a discutir o plano de cargos, com a intermediação do presidente do TST.