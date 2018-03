Greve dos rodoviários no Rio atinge Baixada Fluminense Motoristas e cobradores de ônibus de Nova Iguaçu e de outros municípios da Baixada Fluminense iniciaram uma paralisação na madrugada desta quarta-feira, 14. De acordo com informações da secretaria de Transportes de Nova Iguaçu, apenas 40% da frota de ônibus municipais está circulando nesta manhã. O movimento dos ônibus intermunicipais no terminal rodoviário do município é um pouco maior, mas não chega a 60%, ainda de acordo com informações da fiscalização da Prefeitura local.