Greve dos rodoviários pode terminar hoje em Porto Alegre Representantes dos rodoviários e das empresas de ônibus de Porto Alegre chegaram a um entendimento que pode levar ao fim da greve dos trabalhadores do setor em reunião de conciliação na Justiça do Trabalho no final da manhã desta segunda-feira, 10. Os empresários concordaram com a extinção do banco de horas exigida pela categoria, enquanto a comissão de negociação dos rodoviários aceitou o reajuste salarial de 7,5%, aumento de R$ 16 para R$ 19 no vale-alimentação e desconto de R$ 10 mensais para o plano de saúde da categoria. A proposta será levada a uma assembleia dos rodoviários à noite. Se for aprovada, os ônibus voltam a circular nesta terça-feira, 11, na capital gaúcha, depois de 15 dias parados nas garagens.