Greve dos rodoviários prejudica comércio em Porto Alegre A greve dos motoristas e cobradores de ônibus chegou ao décimo dia nesta quarta-feira, 05, sem perspectiva de acabar. Os trabalhadores, que dependem do transporte coletivo, têm se submetido a esperas de duas a três horas para conseguir embarcar em lotações do sistema seletivo, vans e micro-ônibus escolares e até veículos clandestinos. Além dos contratempos, estão gastando mais porque, em vez dos R$ 2,80 do ônibus, estão pagando R$ 4,20 por viagem nos veículos alternativos.