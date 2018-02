Greve durou quase um mês Em 28 de outubro, a abordagem de PMs a três estudantes de História que estavam com maconha no estacionamento da FFLCH provocou protestos de alunos. Revoltado, um grupo ocupou o prédio da reitoria e só saiu após uma semana, com decisão judicial. O edifício foi parcialmente destruído e os alunos, levados para uma delegacia. Eles fizeram greve, que durou cerca de um mês.