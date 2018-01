Greve e reforma trabalhista são os assuntos mais comentados na #comunidadeestadao

Com o intuito de dar mais visibilidade à opinião dos leitores e promover o debate sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo, o Estadão publica todas as sextas-feiras os melhores comentários do portal. Para participar, basta se cadastrar no site.

Nesta semana, greve geral e protestos, reforma trabalhista, adiamento do depoimento de Lula e decisão de Gilmar Mendes sobre Aécio Neves agitaram a discussão. Acompanhe: