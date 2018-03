Greve na AGU faz TST suspender intimações da União O ministro Rider Nogueira de Brito, presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), suspendeu citações, intimações e contagem de prazo para a União, órgãos ou entidades públicas representados pelos advogados da União, procuradores da Fazenda Nacional e procuradores federais. A suspensão foi pedida pelo procurador-geral da União devido à greve realizada pelos integrantes das carreiras jurídicas da Advocacia-Geral da União (AGU). A medida atinge, inclusive, a publicação de pautas e despachos de processos em tramitação no TST. A publicação do ato está prevista para hoje no Diário da Justiça da União.