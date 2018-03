Greve na USP e Unesp é parcial no interior de SP Funcionários e professores do interior do Estado aderiram parcialmente à greve que atinge as universidades públicas paulistas. A paralisação é registrada, entre outros, nos campi da Universidade de São Paulo (USP) nas cidades de São Carlos e Ribeirão Preto, e da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Franca, Rio Claro, Araraquara e Jaboticabal.