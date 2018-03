Greve não atrapalha atendimento no Rio, diz Veloso O chefe de Polícia Civil do Rio, Fernando Veloso, afirmou, neste segundo dia de paralisação dos policiais, que eles têm o direito de reivindicar, mas não podem atrapalhar o atendimento à população. "O policial não deve parar de reivindicar. E tem o apoio da chefia de polícia. Mas não deve parar. Se parar, não terá o apoio da chefia. Reivindicar, sim; parar, não", afirmou Veloso, que participou da reunião de vinte representantes do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado (SINDPOL) com o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB).