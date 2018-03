Greve no Rio causa filas e congestionamentos pelo 2º dia

"A aplicação da multa foi contraditória, pois a Supervia informou pela manhã que o sistema operava dentro do sistema especial nos quatro ramais", protestou o presidente do Sindicato dos Ferroviários, Walmir de Lemos. Ele afirmou que a entidade irá entrar com recurso e deve manter a greve até a readmissão dos dez empregados demitidos pela concessionária na semana passada.

Hoje, maquinistas fizeram um protesto em frente ao prédio da Central do Brasil, no centro da capital fluminense, e seguiram em passeata até a Assembleia Legislativa, onde foram recebidos pelo presidente da Casa, o deputado Jorge Picciani (PMDB). A greve teve reflexo nas filas dos pontos de ônibus e no trânsito nas principais vias expressas da Baixada Fluminense, da zona norte e do centro. O protesto prejudica o transporte de cerca de 500 mil usuários.