Grevistas de não cumprem decisão do TRT, diz Supervia A Supervia, concessionária responsável por ramais de trens no Rio, divulgou nota hoje informando que, no horário do pico matutino, das 6h às 9h, não foi cumprido pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona da Central do Brasil o porcentual mínimo de 60% do efetivo de maquinistas determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio na tarde de ontem.