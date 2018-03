Grevistas desafiam Justiça e barram remoção de detentos Os agentes penitenciários de São Paulo desafiaram a Justiça e barraram nesta sexta-feira, 14, a remoção de aproximadamente 250 detentos do "Linhão Caipira", na Penitenciária de Dracena, no interior do Estado. Cerca de 150 grevistas participaram dos piquetes que bloquearam a entrada do presídio e impediram que caminhões e ônibus entrassem na unidade para fazer a troca de veículos. Os piquetes foram feitos um dia após o Governo do Estado obter liminar da Justiça proibindo os grevistas de impedir o transporte e a remoção de detentos e de dificultar o cumprimento dos direitos da comunidade carcerária. Para garantir que ninguém pudesse entrar na unidade, diretores de sindicatos lacraram o único portão de entrada da penitenciária de Dracena com barras de ferro retorcidas.