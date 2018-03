Gripe: Campinas e Guaratinguetá registram 2 mortes Os municípios de Campinas, no interior paulista, e Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, confirmaram hoje mais duas mortes causadas pela Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína. Ambos os casos foram confirmados pelo Instituto Adolfo Lutz, na capital paulista. Até ontem, o total de vítimas decorrentes da enfermidade no Estado de São Paulo chegava a 50. Já em todo o País, foram confirmadas 129 mortes até ontem.