Gripe: Campinas terá restrição de trabalho para grávidas A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, no interior de São Paulo, por meio da Vigilância em Saúde, divulgou nota ontem recomendando a restrição para gestantes do município que trabalham fora e atuam em atividades de contato direto com o público, particularmente na área da saúde. A decisão está baseada nos protocolos de manejo clínico do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e já está sendo seguida pela Prefeitura de Campinas. Portanto, contempla todas as servidoras grávidas.