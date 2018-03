Gripe: casos no RS já estão diminuindo, diz secretário

Mesmo com a volta às aulas amanhã na rede pública de ensino do Rio Grande do Sul, o secretário descarta a possibilidade de a doença ter um novo repique. "Não existe estudo consistente de aumento do número de casos por causa da volta às aulas", disse. Porém, de acordo com ele, a gripe A poderá ter um novo ciclo antes da vacinação coletiva prevista para janeiro e fevereiro do próximo ano. Apesar da diminuição da ocorrência de novos casos, o secretário gaúcho acredita que ainda ocorrerão mortes "que refletem a situação de 15 ou 20 dias atrás".

Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, divulgado durante a semana, o Rio Grande do Sul é o segundo Estado, depois de São Paulo, em número de mortes causadas pela gripe suína (44) e o terceiro em casos confirmados (234) - neste caso, depois de São Paulo e Paraná.

Tamiflu Líquido

O Instituto Vital Brazil, no Rio de Janeiro, entregará amanhã para a Secretaria Estadual de Saúde os primeiros 400 frascos da versão infantil do osetalmivir (Tamiflu). A nova versão do medicamento foi desenvolvida devido à dificuldade das crianças em ingerir a versão original, em cápsulas. O instituto poderá produzir até 14 mil frascos do remédio e cada paciente é tratado com um frasco. Para produzir a versão líquida, o instituto está usando uma carga de pó de fosfato de osetalmivir, enviada pelo Ministério da Saúde na semana passada.