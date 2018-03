Gripe: escola de SP terá R$ 7 mi para material higiênico

Os recursos suplementares devem ser usados na compra de sabonete líquido, papel toalha e copos plásticos. "Asseguramos que todas as escolas estaduais, hoje, devem ter o material", disse Paulo Renato, ao acompanhar a chegada dos alunos à Escola Estadual Dr. Alberto Cardoso de Mello Neto, no Tucuruvi, zona norte da capital paulista.

De acordo com o secretário, as escolas sempre dispuseram de sabonete e papel toalha, mas o governo estadual decidiu reforçar o estoque dos produtos para garantir que não faltem. A principal recomendação para prevenir a gripe A é lavar frequentemente as mãos com água e sabão. Paulo Renato reiterou que a rede estadual paulista vai cumprir os 200 dias letivos determinados por lei. As escolas devem apresentar, ainda esta semana, um novo cronograma de aulas para aprovação das diretorias de ensino.