Gripe: festa de aniversário de Sorocaba-SP é suspensa O avanço da gripe suína levou a prefeitura de Sorocaba, a 92 quilômetros de São Paulo, a suspender as comemorações do aniversário de 355 anos que ocorreriam amanhã. Pelo menos 80 atividades culturais que seriam realizadas em ambientes fechados, inclusive nove shows, foram suspensas. O desfile cívico, que marcaria também a abertura da Semana da Pátria, foi cancelado. As programações culturais do Sesi e do Sesc, entre elas seis shows e a apresentação de uma peça de teatro, foram canceladas ou adiadas.