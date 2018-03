Gripe: governo de SP restringe trabalho de grávidas A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo decidiu recomendar restrições para grávidas que trabalhem em hospitais e escolas. A medida busca evitar a contaminação pelo vírus da Influenza A (H1N1), a gripe suína, entre as gestantes, que fazem parte do grupo de maior risco de morte em decorrência da enfermidade. De acordo com a pasta, 13 dos 69 óbitos registrados pela gripe suína no Estado até sexta-feira foram de gestantes. O governo do Estado informou que já adotou a medida.