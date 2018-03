Gripe: liminar proíbe aglomeração em bancos de Curitiba As filas de clientes que normalmente se formam dentro das agências bancárias em Curitiba e região metropolitana mudaram-se para a parte de fora hoje em razão de liminar concedida pela Justiça do Trabalho, a pedido do Ministério Público do Trabalho (MPT). O objetivo é evitar aglomerações como forma de prevenção contra a transmissão do vírus Influenza A (H1N1), conhecida como gripe suína. Pela sentença, somente podem ingressar no banco dez clientes a cada quatro caixas operados por bancários. No caso de atendimento por gerente ou para utilização de caixas eletrônicos, há liberdade de ingresso, desde que não represente aglomeração.