Gripe: PR confirma 21 mortes; total no Estado vai a 25 A Secretaria de Saúde do Paraná confirmou hoje mais 21 mortes em decorrência do vírus da gripe suína no Estado. Com esses casos, sobe para 25 o número de óbitos causados pela nova gripe. Segundo a secretaria, a maioria das vítimas fatais são adultos entre 25 e 35 anos. O perfil detalhado dos pacientes será divulgado amanhã. Dos 25 casos, 19 foram confirmados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) e seis pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).