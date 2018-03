Gripe: PR tem mais de 90 mil tratamentos em estoque A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná possui em estoque 90.846 tratamentos para a gripe suína e à disposição das 22 regionais de saúde, de acordo com a Agência Estadual de Notícias. Os números atualizados nesta semana pelo Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) mostram que o Ministério da Saúde já encaminhou ao Estado 133.110 tratamentos para a Influenza A (H1N1), sendo 103.210 para adultos e 29.900 para crianças. A diretora do Centro de Distribuição de Medicamentos do Paraná (Cemepar), Deise Pontarolli, esclarece que o medicamento para o combate à doença é mandado a todas as regionais via Sedex, o que tem garantido a agilidade no fluxo de distribuição do Oseltamivir (nome comercial do Tamiflu).