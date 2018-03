Gripe: Rio dá licença a servidoras grávidas até o dia 28 O governo estadual do Rio de Janeiro decidiu na manhã de hoje dar licença a todas as servidoras grávidas até o dia 28, em razão do vírus da Influenza A (H1N1), popularmente conhecida como gripe suína. A decisão será publicada amanhã em decreto assinado pelo governador Sérgio Cabral. De acordo com informações iniciais da Secretaria da Saúde do Estado, o governo também recomendou que a decisão se estenda a outras esferas públicas e à iniciativa privada. Uma das possibilidades seria realocar gestantes que tenham contato com o público para outras áreas, mas, caso isso não seja possível, a recomendação é a de que elas também recebam a licença médica.