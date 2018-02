Gripe: Saúde acompanha 13 casos suspeitos no País

Na noite de ontem, o ministério informou que o número de casos confirmados da doença no País subiu de 8 para 9. O novo caso foi confirmado em São Paulo, em um paciente que chegou dos Estados Unidos na última terça-feira. Ele está em tratamento e passa bem. Os outros oito casos foram confirmados nos Estados do Rio de Janeiro (3), São Paulo (2), Minas Gerais (1), Rio Grande do Sul (1) e Santa Catarina (1). Todos os pacientes foram tratados e já receberam alta. Para todos os casos, estão sendo realizados busca ativa e monitoramento de todas as pessoas que estabeleceram contato próximo com esses pacientes.

Pelos resultados de exames, o ministério considera que não há evidências de sustentabilidade da transmissão de pessoa a pessoa do vírus A (H1N1), tendo em vista ter sido detectado somente dois casos de transmissão autóctone (dentro do território nacional), ambos com vínculo epidemiológico com o caso índice procedente do México. Desse modo, até o momento, os Estados brasileiros com casos confirmados não devem ser considerados como áreas afetadas.