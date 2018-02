Gripe se alastra no Japão e chega ao Chile; NY tem uma morte

Agora são 39 países afetados pelo novo vírus, que mistura elementos de gripes suínas, humanas e aviárias, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). O vírus H1N1 levou no mês passado a OMS a elevar seu nível de alerta contra pandemias para o grau 5, numa escala que vai até 6.

A OMS havia apontado anteriormente 8.480 casos, com 72 mortes, quase todas no México.

A entidade disse no domingo que estava acompanhando atentamente a situação no Japão, mas que ainda não estava claro se o surto no país poderia levar à declaração de pandemia -- a OMS tem dito que elevará o alerta para o grau 6 se houver transmissão regular entre pessoas fora das Américas.

O primeiro-ministro do Japão, Taro Aso, gravou mensagem de TV pedindo calma à população e orientando-a a lavar as mãos, fazer gargarejos e usar máscaras.

"Especialistas dizem que se você receber tratamento a tempo, esta nova gripe não é algo a temer", disse ele.

A maioria dos casos no Japão afetou alunos do ensino médio nas regiões de Hyogo e Osaka (oeste), que não viajaram ao exterior. Escolas foram fechadas nessas áreas, mas o governo orientou as empresas a funcionarem normalmente.

Quiosques em algumas estações ferroviárias da região ficaram fechados, e um festival na cidade de Kobe, que normalmente atrai dezenas de milhares de pessoas, foi cancelado.

MORTE EM NY

Em Nova York, um diretor de escola se tornou no domingo a primeira vítima fatal da gripe na cidade. O homem de 55 anos havia sido internado alguns dias antes no Hospital Flushing.

Várias escolas do bairro do Queens estão fechadas devido à contaminação de alunos e funcionários.

Pequim também confirmou no fim de semana seu primeiro caso, e a imprensa chinesa afirmou que há uma suspeita também na província de Guangdong (sul), o que poderia ser o quarto caso da China continental. A região de Hong Kong confirmou um terceiro caso e tenta localizar pessoas que se sentaram ao lado dessa pessoa num avião.

(Reportagem adicional de Yoko Kubota e Stanley White, em Tóquio, Chris Michaud, en Nova York, e Antonio de la Jara, em Santiago)