Gripe: sobe para 22 total de casos monitorados no País Subiu para 22 o número de casos monitorados em decorrência da gripe suína no País, segundo mais recente boletim do Ministério da Saúde. As amostras com secreções respiratórias desses pacientes estão em análise laboratorial. O total de casos confirmados se mantém em oito desde ontem. No boletim divulgado anteriormente, o Ministério apontava 18 casos em observação.