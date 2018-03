Gripe: SP volta às aulas com medidas de prevenção

Outros Estados que tinham adiado o início das aulas também retomam as atividades hoje - entre eles Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Em Minas Gerais, as escolas da rede estadual tinham voltado na semana passada. Há instituições e municípios, porém, que decidiram manter as férias por mais algumas semanas. A maior preocupação agora é com funcionárias, professoras e alunas grávidas. Parte dos colégios tem optado por afastá-las temporariamente.

Algumas redes municipais de ensino resolveram adiar mais uma vez o retorno às aulas. No Rio Grande do Sul, por exemplo, colégios de três cidades ainda vão manter as férias, contrariando a recomendação da Secretaria de Estado da Saúde de voltar hoje às atividades. Em São Gabriel, a prefeitura decidiu prorrogar o recesso escolar da rede municipal até o dia 31. A recomendação é a mesma em Santana da Boa Vista, cujas escolas deverão abrir as portas só em setembro. Em Rosário do Sul, o retorno está previsto para o dia 24.

Rio de Janeiro

No Rio, a prefeitura optou pela volta parcial das aulas na rede municipal. Alunos da 4ª à 9ª série do ensino fundamental retornam hoje, enquanto os de 1ª a 3ª série voltam só dia 23. Outra recomendação é que alunas, funcionárias e professoras gestantes permaneçam afastadas, pelo menos, até o fim do mês.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda no Rio, a Universidade Federal Rural (UFRRJ) decidiu adiar novamente o reinício das aulas. O segundo semestre do ano letivo deve voltar no dia 31. A Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf) decidirá hoje a data de retorno dos alunos - uma possibilidade é o dia 24. Na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), o calendário acadêmico já havia sido alterado por causa de uma greve no ano passado. O início das aulas será em 14 de setembro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.