Gripe: Stephanes quer comer 'porco no rolete' com Lula O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, afirmou hoje que, se necessário, irá convidar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para "fazer e comer junto um porco no rolete", como mais uma forma de convencimento à população de que a ingestão de carne do animal não causa a gripe suína em humanos. "Informamos os importadores que não se preocupem com a carne suína e os brasileiros que sigam comendo a carne produzida aqui, porque não tem absolutamente nenhum problema", disse, ao visitar a Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), principal feira do agronegócio da América Latina, que termina hoje na cidade paulista.