Gripe: STF libera funcionárias grávidas por 10 dias O Supremo Tribunal Federal (STF) anunciou que, a partir de hoje, as servidoras grávidas estão dispensadas de comparecer ao trabalho nos próximos dez dias por causa do vírus Influenza A (H1N1), a gripe suína. Como o prazo se encerra numa sexta-feira, dia 28, as gestantes devem retornar às atividades apenas na segunda-feira seguinte. A assessoria do STF não informou mais detalhes sobre a decisão.