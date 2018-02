Gripe suína: casos suspeitos caem para 21 no Brasil Caiu de 26 para 21 o número de casos suspeitos de gripe suína no País: São Paulo (4), Paraná (3), Rio de Janeiro (3), Distrito Federal (2), Goiás (2), Santa Catarina (2), Mato Grosso do Sul (1), Minas Gerais (1), Paraíba (1), Pernambuco (1) e Rondônia (1). De acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde, além desses, 20 casos estão em monitoramento em oito Estados: Minas Gerais, com 6 casos; São Paulo, com 5; Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte, com 2 casos cada um; Mato Grosso do Sul, Paraíba e Rio de Janeiro, com 1 caso cada um. Outros 110 casos monitorados foram descartados.