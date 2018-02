Gripe suína: doente do Rio viajou a Cancún, diz hospital O Hospital Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), confirmou hoje o primeiro caso de gripe suína - Influenza A (H1N1) - no Rio de Janeiro, depois da liberação dos resultados de exames feitos pela Fundação Oswaldo Cruz. Trata-se de um rapaz de 21 anos que chegou no sábado de Cancún, no México, em voo com escala na capital do país, Cidade do México. Ele apresentou sintomas da doença já no dia seguinte, mas deu entrada no hospital somente na terça-feira.