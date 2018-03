Gripe suína mata mais 6 no Rio Grande do Sul O resultado de exames laboratoriais confirmou hoje mais seis mortes decorrentes da gripe suína no Rio Grande do Sul. As vítimas foram um homem de 45 anos, cardiopata, morto em Passo Fundo no dia 28 de julho; um aposentado de 51 anos, com pneumopatia crônica, morto em Canoas no dia 29 de julho; uma mulher de 44 anos, também com pneumopatia crônica, morta em Rio Grande no dia 29 de julho; um aposentado de 64 anos, hipertenso, morto em Não-Me-Toque no dia 3 de agosto; um bebê de um ano, morto em Novo Hamburgo no dia 9 de agosto; e uma mulher de 31 anos, hipertensa, morta em Porto Alegre no dia 10 de agosto. O Estado contabiliza 84 mortes causadas pela doença.