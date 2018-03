Gripe suína mata mais 9 no RS; Estado tem 93 vítimas A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou hoje mais nove mortes causadas pela gripe suína, depois de receber o resultado de exames feitos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Rio de Janeiro. Até agora a gripe A (H1N1) matou 93 pessoas no Estado. Os óbitos ocorreram entre os dias 21 de julho e 21 de agosto. As vítimas tinham entre 29 e 58 anos e moravam em Vila Nova do Sul, Restinga Seca, Cachoeira do Sul, Rio Grande, Gramado, Santa Rosa, Faxinalzinho, Antônio Prado e Marau. Três delas eram mulheres. Quatro não tinham co-morbidades. Os fatores de risco das outras cinco eram gestação, obesidade, diabetes (dois casos) e cardiopatia.