Gripe suína: País tem 24 casos suspeitos, corrige Saúde

Ao todo, estão sendo acompanhados sete pacientes com suspeita da doença em São Paulo, três no Paraná, três no Rio de Janeiro, dois no Distrito Federal, dois em Goiás e dois em Santa Catarina. Os Estados do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Rondônia têm um caso cada um.

Segundo o ministério, os kits para realização de exames laboratoriais para a gripe suína já chegaram aos laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e do Instituto Adolf Lutz, em São Paulo. A análise das amostras dos pacientes deverá começar ainda hoje. O resultado dos exames pode sair a partir de 72 horas.