Gripe suína: PR confirma mais 23 mortes; total vai a 142 A Secretaria da Saúde do Paraná confirmou hoje mais 23 mortes provocadas pela gripe suína desde o boletim anterior, divulgado na quarta-feira. Com isso, já são 142 as vítimas fatais da doença no Estado. O porcentual de óbitos em relação aos casos confirmados é de 5% no Estado. Entre os mortos, 53% são mulheres. A maioria (64%) está faixa dos considerados adultos jovens (20 e 49 anos), enquanto 20% são adultos (49 a 59 anos). Os casos confirmados do vírus Influenza A (H1N1) no Estado totalizam 2.480, incluindo 152 gestantes.