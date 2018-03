Gripe suína: RJ estende licença a servidoras grávidas

A prefeitura informou que, desde 4 de agosto, o Tele Saúde destinado a gestantes recebeu mais de 1.270 ligações de mulheres grávidas com sintomas da gripe. Segundo dados do Ministério da Saúde, a cada dez mulheres que contraíram a doença no País, três estavam grávidas.

Segundo medida publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), todos os pacientes que tomam o medicamento Tamiflu (fosfato de oseltamivir) terão de ser monitorados e as autoridades médicas notificadas quanto a possíveis reações alérgicas. A obrigatoriedade do monitoramento saiu ontem no Diário Oficial da União. A medida tem por objetivo ampliar as informações sobre a segurança da medicação durante a pandemia de gripe suína.