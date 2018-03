Gripe suína: RS confirma mais uma morte pela doença O número de mortes causadas pela gripe A (H1N1), mais conhecida como gripe suína, no Rio Grande do Sul aumentou para 99, com a confirmação de mais um óbito hoje. Segundo informações do Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Estado, a vítima, de 24 anos e do sexo feminino, faleceu em Porto Alegre e sofria de doença renal crônica.