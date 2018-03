Gripe suína: São Bernardo do Campo confirma 7ª morte A prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, confirmou hoje a sétima morte no município decorrente do vírus da Influenza A (H1N1), a gripe suína. De acordo com a prefeitura, a vítima, que estava internada desde o último dia 6, é uma menina de 8 anos que tinha doença respiratória aguda grave e obesidade. O diagnóstico foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.