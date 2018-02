Gripe suína: total de casos suspeitos vai a 38 no País

Em contrapartida, o número de casos em monitoramento caiu de 39 para 24, em sete Estados e no Distrito Federal. Outros 217 casos foram descartados. Os números são referentes a informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde até as 9h30 de hoje. Ainda segundo o Ministério, os casos identificados após esse horário serão contabilizados no próximo boletim, previsto para amanhã. Até o momento, continuam confirmados apenas oito casos da doença, nos Estados do Rio de Janeiro (3), São Paulo (2), Minas Gerais (1), Rio Grande do Sul (1) e Santa Catarina (1).

O Ministério informa que para todos os casos estão sendo realizados busca ativa e monitoramento de todas as pessoas que estabeleceram contato próximo com esses pacientes. De acordo com o Ministério, ontem foram descartados 34 casos que tiveram exames laboratoriais com resultado negativo. Os testes foram realizados nos três laboratórios de referência do Ministério da Saúde: Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro; Instituto Adolf Lutz, em São Paulo; e Instituto Evandro Chagas, em Belém.